唐山路北区要求加强对刑满释放人员管理

河北唐山烧烤店打人案件引发多方关注，涉案九人中有五人有前科劣迹，多为寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等。继唐山市委上周五（10日）召开会议后，事发地路北区隔日（11日）接续召开会议强调，要持续加强对刑满释放人员、社区矫正对象、吸毒人员、严重精神障碍患者等特殊人群的服务管理工作，健全分级分类管理，严防发生恶性事件和个人暴力犯罪案件。

根据“路北之声”微信公众号昨天发布的消息，路北区召开会议强调，全区各级领导干部要切实提高政治站位，进一步树牢以人民为中心发展理念，持续提升社会治理现代化水平，切实转变工作作风，真正做到守土有责、守土尽责。要持续加强对刑满释放人员、社区矫正对象、吸毒人员、严重精神障碍患者等特殊人群的服务管理工作，健全分级分类管理，严防发生恶性事件和个人暴力犯罪案件。要持续深入扎实推进常态化扫黑除恶斗争，坚持一案三查，深挖彻查、依法严惩，除恶务尽、绝不姑息。

会议要求，要强化经济指标调度，超前谋划，深入分析增减因素，找准增长点、弥补减收项，力促圆满完成“双过半”任务，在全市取得合理位次。要扎实推动城市更新各项工作，加快东部片区弯道山示范单元等重点项目建设进度，确保严格按照时间节点完成。要压紧压实各方责任，树牢“主人翁”意识，持续掀起项目招商引资热潮，树立鲜明导向，激发干事热情。要统筹抓好文明城市创建和大气污染防治工作，按照“人头对人头”要求，细化任务分工、落实治理责任，建立健全长效机制，高标准、高质量完成各项工作任务。要密切关注雨情汛情，科学研判、及时预警，持续开展防汛隐患排查整治，全力以赴守护好人民群众生命财产安全。

唐山市本月10日凌晨发生一群壮汉在烧烤店暴力围殴几名女性事件，震惊中国社会。涉事的九名嫌犯已被河北省廊坊市公安局逮捕，包括七名男性和两名女性，其中有五人有前科，包括一年前才出狱的陈晓亮。