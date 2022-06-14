林郑最后一次出席行会 重申不评论下届政府政策

香港特首林郑月娥今天（14日）出席最后一次行政会议。会前她被问到日后会否为北部都会区发展向新一届政府提意见。林郑表示其个人做事原则是“不在岗位不评论”。针对今年公务员薪酬调查争议，林郑也说，将交下届政府处理。

综合《明报》和《星岛日报》报道，林郑说，她过往离开每个岗位时，都甚少评论原有岗位的工作，但由于过往每次均“愈做愈高级”，故仍然可以向以往任职的部门提意见，例如出任特首时，仍然对以往曾任职过的发展局“很上心（关注）”。

不过，她在回应北部都会区发展相关问题时也说，若有学校希望向青年介绍北部都会区策略的出发点，希望她讲课或带队考察，她“或许会考虑”，前提是会低调处理。

此外，公务员薪酬趋势调查结果早前出炉，建议公务员低中高层薪酬加幅介乎2.04%至7.26%。林郑表示，今年公务员薪酬调查有争议，将交下届政府处理。

林郑说，今年比较特殊，政府须认真评估，当中包括六个考虑因素，以让行会作出决定。她指以薪酬调查指标，社会是普遍接受，但今年的指标出来的水平，在社会上有较大争议，故今年决定产生的结果比较复杂。

林郑强调，政府不会因为复杂而不做，但要考虑多个因素，包括公务员士气，若要由即将离开的政府班子去决定是不太适合的，认为应该留待下一届政府处理。

林郑还说，今天是本届行会最后一次例会，在安排上处理不了公务员薪酬调查，她说她明白公务员有些失望，但重申公务员薪酬调整有一个周期，实际上有关调整是有追溯力，不论是何时调整均根据4月1日的财政年度生效。