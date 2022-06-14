中环黑帮枪击案 港警悬红25万港元缉凶

香港警方悬红25万港元（约4万4381新元），追缉中环黑帮枪击案枪手等在逃者。

据香港《星岛日报》报道，香港两派黑帮疑因非法勾当利益分配不均，引发上周五（10日）凌晨的中环撞车砍人及枪击案，警方至今拘控五人，当中三人昨天（13日）被押解法院应讯。

香港警方对此案极表重视，昨天与入境处及海关高层举行跨部门特别会议，同时悬红25万港元追缉枪手等在逃者，并呼吁知情者提供消息。跨部门人员昨天在尖沙咀重庆及美丽都大厦进行反罪恶行动，以打击南亚裔黑帮气焰。

香港警方昨晚说，已悬红25万港元，呼吁市民就6月10日在中区发生的枪击案提供消息，如有任何涉案资料提供，或知悉涉案枪械或使用枪械者下落，请尽快与有组织罪案及三合会调查科（O记）联络。

由于案件涉及暴力及枪械，香港警方与其他执法部门积极联系及交流情报，务求尽快将所有涉案者绳之于法，其中警务处副处长（行动）袁旭健，昨天与入境事务处副处长郭俊峯及海关副关长陈子达等高层召开特别会议，商讨进一步加强合作，采取联合行动打击严重罪案。

案中疑涉南亚裔黑帮冲突，香港警方为打击其气焰，O记联同西九龙总区反黑组和机动部队，以及入境处和海关共逾百人，昨晚展开跨部门反罪恶行动，人员进入尖沙咀重庆及美丽都大厦巡查，其间截查大批可疑南亚裔人士，又上楼搜查多家宾馆，O记总警司黄维亲自到场指挥。

香港警方于上周五案发当日拘捕三名非华裔男子及一名本地男子，四人被控企图有意图而伤人、管有攻击性武器共五罪，其中三人昨天被押解往东区裁判法院应讯，包括24岁无业郭天域、尼泊尔籍的23岁无业GURUNG Suman、巴基斯坦籍的42岁商人JAVED Shahid，三人暂毋须答辩，以待警方进一步调查。36岁巴基斯坦籍无业汉GULFAM Muhammad因留医未出庭。主任裁判官严舜仪应控方要求将件押后至9月5日，被告等还押惩教看管；而留医被告则在本周五被带上庭。

另外两名伤者，当中一名25岁腹部中枪男子，目前仍留医，情况稳定，他前天被警方拘捕及起诉。