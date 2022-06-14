中国5G移动电话用户达4.13亿

中国工业和信息化部副部长辛国斌今天说，过去十年，中国已建成全球规模最大、技术领先、保障有力的网络基础设施，5G实现全球引领。4G基站规模占全球总量一半以上，建成5G基站达到161.5万个，5G移动电话用户达4.13亿户。

根据央视新闻报道，辛国斌介绍说，十年来，中国网络基础设施实现跨越提升，建成全球规模最大、技术领先的光纤宽带和移动通信网络。所有地级市全面建成光网城市，百兆及以上接入速率用户占比达93.4%，千兆接入速率用户突破5000万。

辛国斌说，中国4G基站规模占全球总量一半以上，建成5G基站达到161.5万个，5G移动电话用户达4.13亿户。技术产业实力显著增强。移动通信技术实现从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”，5G标准必要专利占比38.2%，5G芯片、移动操作系统等关键核心技术与国际先进水平差距持续缩小。建成全球最大最完整的光通信产业体系，光通信设备、光模块器件、光纤光缆等的部分关键技术达到国际先进水平。

此外，中国互联网领域独角兽企业301家，占全球25%。电子商务、电子政务、远程办公、在线教育、视频直播等互联网应用全面普及，大幅提升社会运转效率，移动支付年交易规模达527万亿元（人民币，约108万亿新元），新经济形态创造超过2000万个灵活就业岗位。以5G为代表的新一代信息通信技术在工业制造、港口、矿山、医疗、教育、文旅等诸多行业领域加速应用，应用案例累计超过2万个。