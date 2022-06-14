乐玉成任中国广电总局副局长

根据中国人社部网站消息，中国国务院任免国家工作人员，任命乐玉成为国家广播电视总局副局长；任命张碧涌为科技日报社社长。

同时，免去乐玉成的外交部副部长职务；免去邱启文的生态环境部副部长职务；免去任洪斌的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务；免去唐军的国家市场监督管理总局副局长职务；免去裴金佳的国务院台湾事务办公室副主任职务；免去赵昌华的国家移民管理局（中华人民共和国出入境管理局）副局长职务。

港媒此前报道，中国外交部副部长乐玉成将调任中国国家广播电视总局，但对乐玉成将出任局长或副局长说法不一。

分析人士早前指出，乐玉成原本被视为中国下一任外长的热门人选，平调为副局长，就意味着他的仕途上升空间已显著缩窄，下来难有晋升的空间。

分析人士解释，外交部副部长和广电总局副部长虽然属于平调，但部委的规格高于总局，广电总局副局长在政坛中的地位，比外交部副部长来得低。

乐玉成此前是中国外交部排名第一的副部长，分管日常外交业务工作，他也是副外长中唯一的中共中央候补委员。

中国官方上周宣布，国务院新闻办公室主任徐麟转任国家广播电视总局局长，并继续担任中宣部副部长，间接表明乐玉成将会平调为副局长。

公开资料显示，今年59岁的乐玉成毕业于南京师范大学俄罗斯语言文学系，外交生涯从1986年开始，在外交部苏联东欧司工作。他曾两次在中国驻莫斯科大使馆任职，后来在2013年出任驻哈萨克斯坦大使，并在2014年出任驻印度大使。

乐玉成在2016年任中共中央外事工作领导小组办公室副主任，并在2018年担任外交部副部长。