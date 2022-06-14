台湾获邀出席太平洋两栖领导人会议

以探讨印度太平洋地区稳定为主题的国际会议“太平洋两栖领导人研讨会”（PALS），今天（14日）在东京举办开幕式，台湾以观察员身份获邀参加。

据台湾《自由时报》报道，上述会议今年由日本陆上自卫队首次与美国陆战队合办，邀请约20个国家的陆战队司令官等参加。台湾以观察员身份获邀参加，显示美日对台湾安全的重视程度。

美国陆战队于2015年首度在夏威夷举行太平洋两栖领导人研讨会，让印太地区盟邦或伙伴的陆战队与海军齐聚一堂，透过经验交流与专家分析，并观摩美军作战想定的两栖登陆演习，以提高各国两栖部队的关係及相互运用，为地区和平与稳定做出贡献。

台湾也曾多次受邀与会、观摩演习，包括2015年由海军陆战队99旅少将旅长刘豫屏及2019年由三军联训基地指挥官刘尔荣少将代表参加。

台湾今年以观察员身份获美方邀请与会，不但相当低调，会场上没有挂台湾“国旗”，参加者也穿着西装而非军服，但在满是各国军服的会场，反而很易于辨认。

为了强调日美同盟的稳固，美国力邀日本共同举办，今年首次在日本举行。日方主办人为陆上幕僚长（相当于陆军参谋长）吉田圭秀，美方则是太平洋陆战队司令的鲁德（Steven Rudder）中将。

会期从13日至16日止，期间将展示日本自卫队和美国陆战队的装备品，包括MV-22鱼鹰运输机（Osprey）、CH-53海种马直升机及海马士（HIMARS ）M142多管火箭系统，并将公开美国运输机对陆上自卫队运输机进行空中加油的演训。