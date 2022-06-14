疫情下难负笈海外 中国大陆生转往香港升学

冠病疫情全球肆虐，令不少原拟海外升学的中国大陆学生，转往香港升学。

据香港《星岛日报》报道，随着香港各大学取录中国大陆学生的报名程序接近尾声，香港大学、香港科技大学、香港教育大学及香港浸会大学录得大陆学生人数均按年增长，其中浸大今年报名大陆学生更较去年增约五成。

中国大陆高考上周结束，香港大学招收新学年大陆学生的首阶段报名程序陆续截止，其中浸会大学截至上周五已收到逾2500份申请，较去年同期增约五成；以理学士、传理学学士（新闻与数码媒体/公关及广告）及工商管理学士，三科较受欢迎，以广东、山东及四川省申请者最多。浸大本学年有113名经高考入学的大陆本科生，预计下学年招收人数相若，即平均23人争一个学额。

上周四已截止报名的岭南大学称，下学年拟择优取录约70名大陆本科生，共收到约1950份报名申请，即平均28人争一个学额。申请者也以粤、鲁、川三地为主，以工商管理学士、数据科学理学士及社会科学学士—经济学等课程最受欢迎。

香港岭南大学教务长章慧芳相信，报名人数增加，与海外疫情严峻，大陆家长不放心学生独自在海外生活，以及大陆学生修毕本科课程后，倾向升读研究生课程有关，“来港可体验与内地不同的教育模式及学习独立生活，毕业后，家长会更放心子女去更远的地方读书。”她指大学强调共融体制，在宿舍会定时举办活动，促进交流，让不同地区的学生自然融入。

香港大学、科技大学、教育大学均回应指，今年申请的大陆学生人数按年上升。其中科大指，申请者多来自广东省，预料全国招收190名大陆学生，下月下旬进行线上面试；港大的大陆学生报名在本月28日截止，但截至上周五，申请人数较往年已有少许升幅。

另外，香港中文大学及城市大学将透过“全国普通高校统一招生计划”，在31个省市提前批次录取大陆本科生，均设有入学奖学金，中大预计在各省招收四至23名、合共约300名学生；城大预计招生总数为220人。

香港多所大学均设奖学金吸引大陆学生入读，其中浸大为成绩优异的大陆学生，提供每年19万5000港元（下同，约3万4600新元）的全额奖学金，及每年9万7500港元的半额奖学金，各学院也会向综合表现最优秀，且高考英语分数达120分或以上的大陆学生颁发奖学金。香港理工大学提供全额奖学金外，每年也有5万港元的生活津贴。

目前香港“八大”（大学）可通过超额收生形式，录取非本地生修读公帑资助学士学位课程，人数以核准公帑资助学士学额两成为限。在2021/2022学年，教资会资助学士学位课程的非本地生逾1万3000人，占公帑资助学额近一成八，大陆学生占非本地生的六成半；至于未设限额的资助大学研究院研究课程，共126名非本地生，大陆学生占近九成。