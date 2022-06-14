台外交部对大陆称台湾海峡非国际水域予以谴责

针对中国大陆近来多次向美方宣称台湾海峡不是国际水域的报道，台湾外交部今天（14日）严正驳斥，强调大陆企图并吞台湾的野心昭然若揭，并予以谴责。

据中时新闻网报道，美媒彭博社日前指称近几个月来大陆军方在与美国军方会晤中，多次宣称台湾海峡不是国际水域。对此，台湾外交部发言人欧江安今天在例行记者会上说，中国官方多次跟美国官员宣称，台湾海峡不是国际水域，而是属于所谓的中国大陆专属经济区，外交部严正驳斥中方相关的谬论。

她说，外交部重申，台湾海峡是国际水域，并支持凡是属于台湾海域范围以外的水域，都适用国际法的公海自由原则。台湾向来尊重外国的船舶在台湾海峡任何符合国际法的行动，包括无害通过，台湾也理解并支持美国自由航行任务，对于促进区域的和平跟稳定所带来的助益。

欧江安强调，对于中国大陆政府漠视台湾的主张，刻意扭曲国际法的规则，并将台湾海峡企图矮化成为其所属的专属经济海域，陆方这样子企图并吞台湾的野心昭然若揭，外交部无法接受并予以谴责。

她说，中国大陆 这样的举措无助于降低区域的紧张关系，台湾会持续跟美国等理念相近国家紧密合作，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台湾海峡还有印太区域的和平、稳定跟繁荣。

针对美媒彭博社报道称，中国大陆军方近几个月在与美国军方的会晤中，多次宣称台湾海峡不是国际水域，引发拜登政府的担忧，中国大陆外交部发言人汪文斌说，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，同时也尊重其他国家在相关海域的合法权利。

汪文斌还说，此外，国际海洋法上根本没有国际水域一说，有关国家声称台湾海峡是国际水域，意在为其操纵涉台问题，威胁中国主权安全制造借口，中方对此坚决反对。