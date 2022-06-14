中国粮食物资储备局：小麦产量持续提高 受国际市场影响较小

中国国家粮食和物资储备局消息，国家粮油信息中心首席分析师王晓辉对今年中国夏粮市场进行分析时说，中国小麦产量持续提高，受国际市场影响较小。

根据中新社报道，王晓辉说，当前夏粮收割进度快，夏收期间晴好天气为主，主产区小麦机收进度超过七成，再有一周左右夏收将基本结束，进度快于常年，有利于确保小麦丰收到手、颗粒归仓。从各方面反映看，去年罕见秋汛天气和冬小麦播种大面积延迟没有影响产量，小麦单产明显好于上年，质量为近年来最好，丰收大局已定。

“中国小麦产量持续提高，多年来总体供求保持宽松，小麦市场价格受国际市场影响较小。预计小麦价格保持合理区间运行，建议农民均衡有序售粮，储好粮、卖好价。”王晓辉说。

中国夏粮近日收购有序展开。据国家粮食和物资储备局介绍，今年夏粮收购开局良好，购销两旺，预计今年夏粮旺季收购量1300亿斤(1斤为500克)左右，保持在较高水平，小麦、早籼稻价格较高，目前华北地区小麦收购价格每吨3000元（人民币，下同，约600新元）至3100元，收购价格高于去年同期，有利于种粮农民丰产又增收，启动托市收购的可能性较小，下一步将密切跟踪粮食市场形势，强化措施安排，确保夏粮收购进展顺利和粮食市场平稳运行。