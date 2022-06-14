中国天眼发现地外文明可疑信号

北京师范大学天文系宇宙学与地外文明研究团组中国地外文明搜寻首席科学家张同杰教授透露，其团队使用“中国天眼”发现了几例来自地球之外可能的技术痕迹和地外文明候选信号。

根据科技日报报道，据张同杰透露，此次发现的信号不同于以往的窄带电磁信号，目前团队正在抓紧进一步排查中。

张同杰说，“中国天眼”在低频射电波段上极高的灵敏度，对于搜寻地外文明有着重要作用。为此，北京师范大学、中科院国家天文台和美国加利福尼亚大学伯克利分校开展三方合作，组建了地外文明搜寻研究团队。

中国天眼（简称FAST）于2011年开工，2016年落成，2018年，“中国天眼”安装并调试了专门用于地外文明搜索的后端设备，其主要作用就是从“中国天眼”浩如烟海的电磁信号中，筛选出有用的窄带候选信号，而把天体和人工信号排除掉。

2020年1月11日中国天眼通过验收，正式投入运行。同年9月，正式启动了对地外文明的搜索，搜索方式主要是共时巡天观测和系外行星目标观测。

报道指出，作为目前世界上最大最灵敏的射电望远镜，“中国天眼”在搜寻地外文明上也被寄予厚望。这也是“中国天眼”五大主要科学目标之一。

张同杰透露，2020年，在对“中国天眼”2019年的共时巡天观测进行数据处理时，团队发现了两组地外文明可疑信号。今年团队又从系外行星目标观测数据中发现了一个可疑信号。

“可疑信号是某种射电干扰的可能性也非常大，都有待进一步证实和排除, 这可能是一个漫长的过程。”张同杰说，可喜的是，在近几年的观测和数据处理过程中，团队针对FAST19波束观测模式，在国际上首次提出了地外文明搜寻多波束匹配模式和地外文明信号频率漂移和偏振判据，使地外文明信号的鉴别过程更加科学完备。

“‘中国天眼’将对已经发现的可疑信号进行重复观测，以进一步甄别并探测新的信号。”张同杰表示，经过科学家60多年的不懈探索，地球之外构成生命的有机分子和氨基酸已经被发现，地外智慧生命的最终发现和确认也很快会到来。“我们期待着‘中国天眼’能够率先发现和确认地外文明的存在。”