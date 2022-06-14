澳总理吁中国取消制裁措施以改善两国关系

澳大利亚总理阿尔巴尼斯认为，要改善中澳两国关系，中国就需要取消针对澳大利亚的制裁措施，并对于两国部长们时隔近三年后再次举行会谈表示欢迎，认为这是一件好事。

据路透社报道，阿尔巴尼斯今天（14日）在布里斯班告诉记者：“是中国对澳洲实施制裁。他们需要取消这些制裁，澳中关系才能得到改善。”他也强调澳中贸易对澳洲经济的重要性。

中国总理李克强在阿尔巴尼斯担任总理后，向阿尔巴尼斯致贺电。中国外交部昨天公布，中国已经收到阿尔巴尼斯致李克强的复谢信，并呼吁澳洲理性正面看待中国和中澳关系，本着相互尊重、求同存异的精神，同中国相向而行，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。

阿尔巴尼斯拒绝公布复谢信内容，只说：“我会以恰当方式做出回应。”

澳洲国防部长马尔斯前天在新加坡参加香格里拉对话会期间，与中国国防部长魏凤和举行一对一会谈。

马尔斯称，双方展开坦率且全面的交流，并认为这是关键的第一步。澳洲媒体早前报道，澳中高层级官员上一次的接触是在2020年1月。

中澳关系2018年开始不断恶化，莫里森政府前年提出要对冠病疫情起源展开独立调查惹恼中国，引发北京祭出经济反制，对澳洲大麦、牛肉、红酒、煤炭等输华商品加征关税和拖延清关。