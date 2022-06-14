香港珍宝海鲜舫转移东南亚

位于香港仔的珍宝海鲜舫在2020年3月停业，船只今天（14日）转移离港，计划前往东南亚进行维修。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，据了解，早前疑因入水倾侧的海鲜舫厨房船将不会被拖走。

今早有不少香港市民赶在珍宝海鲜舫离港前，以不同方式记录它“最后一面”。今早7时，十多艘拖船停泊在珍宝海鲜舫外，上午9时15分开始移走“欢迎光临”大招牌。经过一个早上的准备，上午11时许，珍宝海鲜舫由领航船开始拖走。

居于香港仔附近的孔小姐特意带婆婆旧地重游。她十多年来都坚持逢周六跟婆婆到珍宝饮茶。她深思片刻，以“珍宝”二字概括海鲜舫对她的意义，并紧握着婆婆的手解释，形容珍宝海鲜舫有如珍贵的宝藏，日后将少了一个跟婆婆聚首地方，“少咗一个连结”（少了一个连结）。

有绘画爱好者早在6时半已到场，以水彩画描绘他们眼中珍宝海鲜舫的最后模样，慨叹珍宝海鲜舫离开属“时代巨轮之下的结果。

37岁的郑先生今早偕同三名友人到场写生，忆起儿时与家人到舫上饮茶情景。他形容当时海鲜舫内装潢好气派，跟现在掉漆的外貌形成对比。他边说边以钢笔勾勒珍宝海鲜舫的外观，并打算用水彩上色，欲以模糊朦胧的感觉呈现“离开和消失”。

也有晨运街坊刚巧遇上珍宝海鲜舫离港情景，73岁的朱先生在附近居住27年，不时到海鲜舫饮茶吃饭，最难忘的一次是舫上“朋友嫁女（嫁女儿），我又嫁女”，对海鲜舫离港感到唏嘘，慨叹“谂唔到佢会执，即使生意唔好，仲代表到香港”（想不到它会走，即使生意不好，它还是香港的象征）。