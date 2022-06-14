河南多名储户被无故赋红码 胡锡进：健康码只应用于纯粹防疫目的

河南多名受访储户反映，自己前往郑州或对特定场所码扫码后，其豫康码显示为“红码”，而同行赴郑州或同样扫码的非储户人员健康码则未受影响。 郑州市12345工作人员对此回应，已接到多个来电反映未出行或者无缘由被河南省赋红码的情况，经过查证是因大数据信息库出现了一些问题。对于“红码”是否仅针对储户，工作人员称不了解。

综合南方都市报、第一财经和天目新闻报道，储户邓先生受访时说，自己近14天一直待在石家庄的家中，并未到过河南。他上周六（11日）在自发组建的村镇银行储户沟通群中看到，一些储户因为扫了一个显示地址为“郑州车站西南出口”的场所码，结果健康码突然变红。邓先生随后也扫了这个场所码，发现自己的健康码也变红了，但他拿出家人的手机扫描这个场所码后，却发现家人的健康码仍为绿色，并未变红。

“同在一所房子，行程码也一模一样，结果健康码却一个是红色，一个是绿色。”邓先生对此百思不得其解。

根据中国有关规定，健康码是以真实数据为基础形成的个人二维码，分别有三种颜色，分别是绿码、黄码和红码，其中红码是指核酸检测阳性人员、确诊病例、无症状感染者、疑似病例、密切接触者、次密切接触者以及近14天内有国内中高风险地区旅居史人员。

邓先生说，自己被赋红码的原因是“通过数据库查询，河南省将您的健康风险等级定位高，健康报告日期为2022年6月11日。”但是近14天邓先生并没到过河南。

随着有更多群友都将自己被赋红码的截图发到了微信群，他们发现，这些被强行赋红码居民有着共同的身份，即河南一些村镇银行的储户。

据此前媒体报道，河南几家村镇银行的储户们今年4月突然取现困难，银保监会有关部门负责人上月说，银保监会与人民银行持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题。4家村镇银行股东河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。

据了解，这些被强行赋红码的储户原本打算昨天从各地赶到郑州，向河南有关部门沟通当地村镇银行无法取款的情况。

针对储户所疑问的“红码”情况，郑州市12345热线昨晚回应称，目前没有接到“外地来郑州一律赴红码”通知，如果被赋“红码”，建议先联系信息排查专班了解赋码原因。目前低风险地区来郑州只需要48小时核酸检测阴性证明，出示行程码和健康码。

郑州市12345工作人员还说，已接到多个来电反映未出行或者无缘由被河南省赋红码的情况。对于“红码”是否仅针对储户，工作人员表示具体情况并不了解，但经过查证是因大数据信息库出现了一些问题，现在已将该情况上报政府，正在积极改进中，“建议进行后续的关注”。

《环球时报》前总编辑胡锡进今天发文提醒说，各地的健康码只应用于纯粹的防疫目的，在任何情况下都不应被地方政府用于与防疫无关的其他社会治理目标，这一规则各地务需坚守。

胡锡进强调，如果有哪个地方为了其他目的通过调控健康码阻止特定人员流动，这显然违反相关防疫法规，也会损害健康码的威信，损害公众对防疫的支持。这对整体社会治理是得不偿失的。

