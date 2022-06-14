台湾羽毛球“一姐”戴资颖荣获博士学位

台湾羽毛球“一姐”戴资颖今年获颁台北市立大学竞技运动训练研究所博士学位，成为羽坛“学霸”。

据台湾《联合报》报道，戴资颖在台北市立大学竞技运动训练研究所完成大学、硕士和博士班学业。2018年从硕士班毕业后，戴资颖就决心继续攻读博士，盼增进更专业的运动科学知识。值得一提的是，与她感情超好的姐姐戴靖洁也在今年1月顺利取得台北市立大学博士学位。

戴资颖说：“”运动固然很辛苦，课业也绝对不可以放弃，在增长知识的同时，对自己的运动生涯也会有帮助，可以用更科学的角度去解决遇到的难题。当你遇到困难时，可以哭、可以难过，但绝对不可以放弃，相信自己坚持下去，才会在回头看时不会后悔。人生只有一次，我们一起加油。”

尽管戴资颖常年在外征战，但勤学的她还是努力靠着线上、通讯教学，如期完成了博士班学业。

台北市立大学竞技运动训练研究所昨天（13日）举行毕业典礼，戴资颖为备战本周开打的印尼羽毛球公开赛，上周已提前到雅加达，她也在赴印尼的前一天，完成了博士论文口试审查，并提前穿上毕业的博士服，由前校长戴遐龄完成所有毕业生梦想的拨穗仪式，再由现任代理署长教育部次长林腾蛟颁发博士学位毕业证书，最后由现任代理校长邱英浩颁发特别贡献奖。

戴资颖说：“我要谢谢在学术这一条路帮助我的人，特别感谢陈老师总是愿意配合我的时间，让我不论在国外比赛或者台湾训练时都可以持续学习。”

台北市立大学竞技运动训练研究所所长、也是戴资颖硕士与博士班指导教授的陈奕良说：“在指导戴资颖这几年，我发现她是一个很有企图心、责任感很重、自律且善于时间规划的运动员。有幸的是，这三年因为疫情取消非常多比赛，戴资颖利用时间积极完成课业，她在技术与学术能有这样的成就，完全是建立在她本身良好的态度上。”

今年28岁的戴资颖在2016年成为世界球后，目前是世界第二号女单球员。她在2017年、2018年和2020年三次夺得全英赛女单冠军，2018年印尼亚运会为台湾赢得历来首枚女单金牌，然后在2020年东京奥运会和2021年世界锦标赛上获得女单亚军。