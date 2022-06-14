台食药署︰即起禁输入贩售富乐中国大陆制快筛

台中、高雄市日前爆出美国冠病快筛品牌Flowflex富乐试剂有瑕疵，检验卡匣品管线（C）、测试线（T）显示不出来，进口商大鑫资讯公司涉嫌以中国大陆制造的黑心快筛试剂混充。台湾食品药物管理署今天（14日）宣布，即日起禁止贩售和进口，但已有237万剂流入市面。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾食药署今天发布新闻稿，禁止大鑫资讯公司申请的Flowflex富乐家用冠病抗原快速检测试剂产品输入及贩卖，并下令业者全面回收，民众如发现上述产品，千万别购买或使用。

食药署科长傅映先说，Flowflex富乐家用冠病抗原快速检测试剂在今年5月10日通过台湾的紧急使用授权（EUA），依照规定该试剂生产应要从美国的工厂生产。厂商涉嫌违法进口中国大陆制劣质试剂、混充美国制交货牟取暴利部分，食药署则说，将交由检调调查。

食药署医粧组简任技正林欣慧说，大鑫资讯公司进口的富乐快筛试剂总量为237万剂，已全数流入市场，目前限期一个月内尽数回收；但已销售、使用量都还无法预估，要等厂商完成回收作业汇报后才知道，也陆陆续续有收到退货。违规产品依法由卫生局没收销毁。

合约部分，林欣慧说，全案目前仍由检调机构侦办当中，确切的裁罚金额及处分仍要待司法程序走完。若经调查厘清，业者进口产品与核准不符，涉属未经核准擅自输入，依《医材管理法》第62条规定，处三年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000万元新台币（下同，约46万7798新元）以下罚金；若业者擅用或冒用本人或他人合法医材之名称、说明书或标签，依《医材管理法》61条规定，处五年以下有期徒刑、拘役或科或併科2000万元新台币以下罚金。