香港市民16日起进酒吧夜店等处所须出示快测阴性证明

因应香港冠病疫情发展，香港市民从后天（6月16日）起，进入酒吧、夜店等处所，必须出示快测阴性证明。

综合网媒“香港01”和香港《星岛日报》等报道，香港食物及卫生局局长陈肇始今天（14日）在疫情记者会上做出上述宣布。

她说，自首两阶段放宽社交距离措施，香港所有餐饮同表列处所重开，经济活动重启，但人流社交活动频繁，每日新增个案重现升势，是第五波一个反弹，预计本月内新增个案有机会达四位数。政府会一直评估，因应疫情发展，加强追踪办公室人手、按情况进一步大力投放更多人力资源，尽量减缓反弹风险。

陈肇始说，本月内不会落实第三阶段放宽社交距离措施，但发现酒吧酒馆近日陆续出现群组感染，执法部门在巡查中发现部分负责人及顾客未遵守规例，情况令人关注。政府将刊宪，在下一个14天周期大致延续现行措施，但额外要求所有进入酒吧、酒馆、夜店及夜总会的客人，在进入处所前必须出示24小时内快速检测阴性结果，否则不得进入，措施的生效日期为6月16日至29日。政府也会加强巡查各类处所，以确保处所及客人符合要求，并指违规情况一直存在。

陈肇始说，为应对变异冠病病毒，若确诊者与家人共用厕所，则不可居家检疫，须到指定设施检疫。她称当局会严格执行措施，期望保障市民健康，而现阶段也无意要求全港学校暂停面授课堂。

她说，家居环境许可的确诊者，例如非与家人共用厕所及房间，则仍可居家检疫，并称若个案几何式或暴发式上升，会重启更多隔离设施。

香港卫生防护中心今天通报，新增752起确诊个案，97起属输入个案。确诊个案中，348起属核酸检测阳性个案，404起属快测阳性个案，过去24小时新增一名79岁男病人死亡。

另一方面，澳门冠病感染应变协调中心今天（14日）公布，放宽当地的防疫措施，少于400人的餐饮聚会参加者，将毋须再强制出示核酸检测阴性证明。

根据澳门卫生局更新举办或参加餐饮聚会活动的防疫措施，由公共部门或由机构、团体举办的400人以下餐饮聚会活动，举办者应鼓励参加者和工作人员，在当日参与活动前进行冠病病毒抗原快速检测，或由举办者根据风险评估，决定是否要求参加者和工作人员出示核酸检测阴性证明。

至于400人或以上的餐饮聚会活动中，参加者及工作人员持核酸检测阴性结果的要求，则维持不变。