中国官媒评储户“被红码”：必须维护健康码的科学性严肃性

针对网民前天在社交平台反映，多名前往郑州沟通村镇银行“取款难”的储户被赋“红码”一事，中国官媒《环球时报》昨天发表评论文章称，在常态化疫情防控中，健康码的作用举足轻重，必须维护其科学性和严肃性，绝不能让一些局部的基层纠纷影响公众信心和抗疫大局。

文章说，储户“被红码”一事迅速引发舆论关注。郑州市12345热线对此回应称，已接到多个相关来电，“对具体情况并不了解”，但“经过查证是因大数据信息库出现了一些问题”，“正在积极改进中”等回复显然还不足以平息质疑。

文章指出，目前网络流传的信息显示，“红码”似乎“精确”指向了相关储户。真实情况究竟如何，需要更加深入的调查和更权威的答复。健康码是通过公众让渡部分个人信息权利，以服从社会公共卫生安全需要而设计的技术手段，它只能被用于防疫目的。在防疫过程中最大限度保护公民个人隐私，是相关部门的责任所在。毫无疑问，如果任由“滥用赋码权力”的猜测在互联网上流传，时间越长对政府公信力的伤害就越大。因此，无论网传的情况是否符合事实，当地都有必要给出一个令人信服的回应。

文章还说，健康码相关信息是否有被滥用的可能，这绝非小事。如果真有人试图将健康码用于防疫之外的目的，这种行为不仅违背社会道德，更涉嫌违法违规。文章强调，绝不能擅自挪用健康码信息，这在全社会上下有着高度共识。实际上，在相关信息的处理上，全国绝大多数地方在个人隐私保护上越来越慎重，比如最近公布确诊病例流调时，很多地方都尽可能抹掉一些与防疫无关的信息披露。也正因为这个共识如此之强大，人们才对任何可能突破这一底线的苗头十分敏感，任何人都不应对在这个问题“瞒天过海”存在侥幸心理。

文章最后说，在常态化疫情防控中，健康码的作用举足轻重，必须维护其科学性和严肃性，绝不能让一些局部的基层纠纷，或者“技术错误”，影响公众信心和抗疫大局。河南省卫健委表示，已将投诉反馈至相关部门，目前正在调查核实中。这个过程应尽量加快，并及时向公众通报进展。如果是技术问题导致的，要拿出有说服力的完整证据链；如果这个过程中确实存在违规操作，则必须尽快予以纠正。