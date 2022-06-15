中国网信办：不得通过刷榜等方式诱导用户下载应用程序

中国国家互联网信息办公室昨天发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（以下简称新《规定》），应用程序提供者不得通过刷榜等方式诱导用户下载



根据网信中国微信公号消息，新《规定》自2022年8月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，修订发布新《规定》旨在进一步依法监管移动互联网应用程序，促进应用程序信息服务健康有序发展。

负责人介绍说，《移动互联网应用程序信息服务管理规定》自2016年8月1日施行以来，对于维护网络信息内容生态，保护公民、法人和其他组织的合法权益发挥了积极作用。但随着移动应用程序快速发展、广泛应用，新情况新问题不断出现，需要适应形势发展进行修订完善。新《规定》共27条，包括信息内容主体责任、真实身份信息认证、分类管理、行业自律、社会监督及行政管理等条款。

新《规定》提出，应用程序提供者和应用程序分发平台应当遵守法律法规，大力弘扬社会主义核心价值观，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，自觉遵守公序良俗，积极履行社会责任，维护清朗网络空间。

新《规定》要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度，确保网络安全，维护良好网络生态。

新《规定》还提到，应用程序提供者不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。

负责人强调，应用程序提供者和应用程序分发平台应当按照新《规定》要求，切实履行责任和义务，依照相关法律法规加强自身管理，主动接受社会监督，不断促进应用程序信息服务健康有序发展。