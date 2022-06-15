大陆市场动荡 香港退休基金缩水11% 

香港的退休金系统强制性公积金自2021年初以来下跌了约11%，因为中国大陆行业整顿和新冠清零政策的不利影响盖过了所持美国资产的上涨。

据彭博社报道，研究机构积金评级(MPF Ratings Ltd.)数据显示，截至5月底，香港强基金共计亏了1300亿港元（230.63亿新元），合每个账户约28300港元。

在这香港回归的第25周年，强基金的亏损将加剧当地居民的痛苦，严厉的防疫限制措施以及民权方面的挫折本已给香港人造成了困扰。中国国家主席习近平料将赴港参加回归纪念活动。

香港大学金融学讲师孟茹静说：“在度过了一段艰难的时期后，人们预期并希望北京将出台有利政策，回归纪念庆典将是一个很好的机会来展示对香港的支持，特别是如果习近平亲自参加的话。”

中国大陆和香港本地股票，是香港人的退休基金持有的最大一类资产，这与基准恒生指数在中国前所未有的十年财富创造过程中奉上的回报有关系。但这种局面于2021年结束，当时科技和地产股在北京遏制民营部门的高峰时期大跌。

积金评级的执行主席Francis Chung分析说，居民的区域股票风险敞口更大，源于“本地市场偏向”。“香港和中国内地历来是高回报市场，所以这可能吸引了本地养老金，但回报越高，波动性也相对更高。”

由于投资了这些股票，香港强基金成员的亏损比押注美国市场的人更大。强积金持有的最大一类资产从2021年1月到2022年5月下跌了17%，与美股基金的差距扩大，后者同期上涨22.6%。

此外，近年来的政策也鼓励加大中国股票投资。强积金在2020年11月才把上海和深圳加入批准市场名单。这是为了开放A股投资，不过过去一年其吸引力已经下降。

强积金的平均账户结余已连续环比下降，在第一季度下降了近5.2%，在4月和5月下降了3.8%。根据积金评级，截至5月底的平均账户结余约为23.5万港元。