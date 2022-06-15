中国多地重启公务员省考笔试

中国多省份重启此前因疫情而暂缓的2022年度公务员招考笔试，扩大政策性岗位招录规模。

据中新网报道，当前正值大学生毕业季，中国今年不少地区出台政策，明确大力开发政策性岗位，扩大公务员、事业单位等岗位面向高校毕业生的招录规模。

今年2月，中国20余省份发布2022年度公务员招录公告，大多数地区将考试时间定在3月下旬举行，但进入3月，全国疫情多点散发，各地纷纷将笔试延后。最近多地疫情防控形势趋于好转，连日来，安徽、河南、甘肃、浙江、福建、河北、贵州等地纷纷重启公务员招录的笔试工作，多省份将笔试时间定于7月9日至10日举行。

今年中国高校毕业生超千万，为了促进高校毕业生就业，不少省份明确将扩大公务员、事业单位等政策性岗位的开发供给。

中共中央党校（国家行政学院）教授竹立家分析：“政策性岗位或者说公共机构岗位包括党政机关、事业单位、地方国企、特岗教师等，今年高校毕业生首次突破千万，各地加强政策性岗位的供给，对就业市场，特别是大学生就业来说是一种稳定性的政策保障。”

如专家所言，在各地发布的促进高校毕业生就业的举措中，不少地区都推出了支持大学生到基层就业的鼓励政策。比如河南今年的招录中，有2163个计划补充到基层乡镇，对脱贫县的乡镇采取适当降低学历要求、不限制专业条件、调整报考年龄、面向当地户籍等措施降低进入门槛。

华图教育研究院专家郑文照说：“公务员招录重视基层和应届生是近年来的显著趋势，对于考生来说，公务员招录选拔透明、公平，同时也较为科学，拓展了大学生就业渠道，国家也能通过这种方式吸纳更多年轻大学生充实基层队伍，提升整体素质。”