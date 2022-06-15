台行政院政务委员：大陆攻台对全球贸易冲击大于俄乌战争

台湾行政院政务委员邓振中周二（14日）说，中国大陆对台发动的任何军事攻击，对全球贸易流动造成的冲击将大于乌克兰战争，这将导致全球半导体供应短缺。

据路透社报道，邓振中于本月12日至15日代表台湾出席世界贸易组织（WTO）在瑞士日内瓦举办的第12届部长会议（MC12）。他在会外接受访问时说，全球电动车和手机所使用的芯片都依赖于台湾的供应，若台湾受到军事攻击，对全球半导体供应的冲击可能会很严重，届时将会出现全球范围内的半导体供应短缺。

他续称，这场军事行动同时也将对国际供应链、国际经济秩序和经济增长带来比乌克兰战争还要大得多的冲击。

台湾在全球半导体先进制程上占据主导地位。台湾官方数据显示，台湾去年半导体出口总值达1180亿美元（1643亿新元）。但邓振中表示，他希望对中国大陆的芯片出口能减少40％。

俄罗斯今年2月对乌克兰开展“特别军事行动”，造成世界多地的大宗商品价格上涨，纷纷颁出食品出口禁令，引发外界担忧贫穷国家可能将面临饥荒。联合国已经警告，俄乌战争可能使全球数千万人陷入粮食危机，面临营养不良和饥荒风险。

虽然台湾政府通报，没有迹象表明中国大陆将在近期对台发动军事攻击，但自乌克兰战争开打以来，台湾就已提高警戒级别，并强化自身不对称战力。

据台湾《经济日报》报道，邓振中于当地时间周二（14日）在日内瓦与国际贸易委员会主席博纳德·朗耶（Bernd Lange）等七名议员举行会谈，就WTO议题和强化台欧关系等交换意见。邓振中也在会谈期间谴责中国大陆违反WTO规范，以政治考量禁止立陶宛和台湾水果、石斑鱼进口。