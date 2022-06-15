北京拟吊销天堂超市酒吧营业执照

引发中国北京市新一波冠病疫情的天堂超市酒吧，被指违反防疫规定要求，北京朝阳区官方拟吊销天堂超市酒吧营业执照，并列入严重违法失信名单。

据《北京日报》报道，朝阳区市场监管局本月10日对北京钰泰糖果娱乐有限公司（天堂超市酒吧）涉嫌违法违规经营进行立案调查。经查，监管局发现钰泰糖果娱乐旗下的天堂超市酒吧在经营过程中未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明，引发聚集性疫情。

朝阳区市场监管局12日依据《中华人民共和国公司法》以及首都严格进京管理联防联控协调机制等规定，拟对钰泰糖果娱乐作出吊销营业执照的行政处罚，并于当天送达《行政处罚告知书》和《拟列入严重违法失信名单告知书》，拟将其列入严重违法失信名单。

据北京市卫生健康委今天（15日）通报，北京昨天新增25起本土确诊病例和38名无症状感染者，均涉及天堂超市酒吧聚集性疫情，显示酒吧疫情仍持续在全市蔓延。

位于北京市朝阳区的天堂超市酒吧本月6日恢复营业后，9日至10日全市多个地区接连通报有阳性病例曾到访酒吧。由于感染者活动范围广，加上存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增加处置复杂性，让“天堂超市”成为社会关注北京疫情的新焦点。

北京前天也宣布对全市酒吧等场所开展大排查，文化旅游、卫生健康、商务、市场监管、公安、文化执法等部门成立联合调查组，对天堂超市酒吧立案调查。