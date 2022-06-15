美加强矿产供应链 减少弹药生产原料对华依赖

美国国务院星期二（6月14日）宣布，美国与主要伙伴国家建立了矿产安全伙伴关系，以加强关键矿产供应链。然而，美国弹药生产所需的关键矿物锑却几乎完全依赖中国。有专家建议，除了补充即将耗尽的战略矿产储备，美国需要寻找和扩大替代性的锑来源，加强美国的锑生产以及跟中亚国家的进口贸易。

据美国之音和美国《防务新闻》（Defense News）报道，美国对于子弹生产的重要原材料—关键矿物锑（Antimony）的采购几乎完全依赖中国；对俄罗斯也有依赖，但程度较轻。美国国会两党议员正采取立法行动，试图解决美国对中国锑的过度依赖。

美国众议院军事委员会在2023财年“国防授权法案”的立法草案中，纳入了有助于摆脱中国对于锑供应链控制的措施。该法案随附的一份报告将要求美国国防储备负责人在10月之前向委员会简介锑的状况，同时提供“这些矿物以及当前和未来供应链脆弱性的五年展望”。

该草案还要求国防部制定回收废旧电池的政策，以将“贵金属、稀土矿物和具有战略意义的元素（如钴和锂）回收到美国的供应链或战略储备中。”

锑是一种拥有广泛军事用途的战略性关键矿物，包括用于制造炸药、子弹和弹片的硬化铅、弹药底漆、示踪弹药、穿甲弹、照明弹、核武器、夜视镜、红外传感器、精密光学镜片、激光瞄准器、军用服装等等。军服外层涂有锑，可以提供防火保护、最大限度地减少红外探测。

2011年至2015年间，中国生产了全球75%至83%的原料锑。到2021年，中国仍然是世界领先的锑生产国，占据全球矿产产量的55%，其次是俄罗斯占23%，塔吉克斯坦占12%。

华盛顿智库传统基金会的研究显示，美国国防储备（National Defense Stockpile）含有42种原材料，包含近20万磅的锑。美国国防储备在1952年冷战初期拥有价值约420亿美元（584.71亿新元）的战略矿产，去年已跌至8.88亿美元。

美国国防部五月份向国会提交了立法草案，要求在国防授权法案中授权2.535亿美元的资金，为国防储备采购额外矿物。

传统基金会关注国防供应链安全的高级研究员克拉克（Maiya Clark）认为：“短期内，美国只需要储备更多的锑。但从长远来看，美国需要与其盟国合作寻找替代来源。美国也可能会考虑我们是否需要国内来源”。