美众院推法 禁中国官员使用美社媒平台

美国国会众议院多位共和党人星期二(6月14日)提出一项法案，旨在禁止中国高级官员使用美国的社交媒体平台，除非中国政府允许中国民众自由访问这些平台，并且允许美国官员不受任何审查限制地使用中国的社交平台。

据美国之音报道，《中国社交媒体对等法案》(China Social Media Reciprocity Act)将根据《国际紧急经济权力法 》(International Emergency Economic Powers Act)扩大制裁权限，允许对中国政府和中共高级官员、他们的发言人、或听命于他们的个人和代理人实施制裁，禁止美国社交媒体平台向这些被列入特别指定名单上(Specially Designated Nationals)的个人和实体提供设立账号等服务。

法案说，总统可以做出豁免，“如果总统可以向国会认证，中国政府和中共已可验证地取消了对美国政府官员访问、使用或参与中国社交媒体平台的限制：包括取消了禁止在中国的人士访问(美国的)社交媒体平台或浏览美国政府官员和人士在中国社交媒体平台上发布的内容的一切形式的审查。”

《中国社交媒体对等法案》将适用于中国国务院、外交部、国防部、国安局、司法部、公安部和统战部等部门的成员，新华社和人民日报等官方媒体对等成员，以及其他机构的高级官员。

上个月，在美国国务卿布林肯发表对华政策演讲后，中国封杀了美国驻华大使馆在微信上刊登的演讲全文的中文翻译，并且限制这篇演说在社交平台上的传播。

去年，中国国家网信办发布有关网络数据安全管理条例征求意见稿，禁止个人和组织提供翻墙工具。过去几年来，中国民众因翻越中国的“防火城墙”浏览外网或使用推特和面簿等西方社交媒体平台而遭到处罚的案例也不在少数。

但与此同时，自2019年以来，中国官方媒体和外交官员纷纷在推特和脸书开设账号，展开政治宣传。推特和面簿等平台已经将中国官媒和中国官员的账号进行标注。

