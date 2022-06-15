五天四涨停 光大证券高层变动尘埃落定

最近五天四次涨停的光大证券宣布重要人事任命，高层变动尘埃落定。

据中国基金报报道，光大证券14日公告，公司董事会审议通过了选举赵陵为公司新任董事长的议案；同时公司监事会选举梁毅为公司新任监事长。

最近号称“牛市旗手”的券商股爆发，尤其是光大证券，A股股票在6月14日再度涨停，报收18.12元/股，市值为747亿元（人民币，下同，154.66亿新元），已实现近五个交易日的第四个涨停板。光大证券港股在6月14日也大涨12.56%，报收6.54港元/股，市值为873亿港元（154.79亿新元）。

赵陵与梁毅都是光大系“老兵”，分别在光大银行及光大集团任职超20年。因工作调整原因，赵陵于5月27日已辞去此前担任的中国光大银行党委委员、副行长等职。

简历信息显示，赵陵1972年出生，拥有管理学博士学位。现任中国光大银行股份有限公司党委委员、副行长、董事会秘书。曾任中国光大银行股份有限公司总行资金部职员、交易室副处长、投资交易处处长、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，金融市场部总经理，首席业务总监；光大永明资产管理股份有限公司董事、光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股份有限公司（欧洲）董事。

梁毅1966年出生，毕业于中国人民大学，法律硕士，公司律师。现任中国光大集团股份公司风险管理与内控部/法律部资深专家、总部机关纪委委员，光大金瓯资产管理有限公司董事。2000年加入中国光大集团股份公司，历任法律部法律处副处长、处长、法律部主任助理、副主任、风险管理与内控合规部/法律部副总经理。

这意味着光大证券重要人事任命落地。根据此前的公告，光大证券介绍，闫峻因工作调整原因已在今年4月19日辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会召集人职务；刘济平也因工作调整原因在今年4月19日辞去公司监事长、监事及监事会治理监督委员会委员职务。

两个月前，光大证券发生人事地震，董事长闫峻被撤销党内职务，六名党委委员被问责。

光大证券近几年来乱象丛生。虽然MPS案件过去近六年，光大证券仍因此连续多年计提巨额预计负债，对公司净利润造成拖累。年报显示，光大证券于2021年12月31日累计确认预计负债人民币52.84亿元；而截至2020年末，光大证券因MPS项目合计承担的债务达到45.52亿元。