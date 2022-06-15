港媒：建制政党一把手将加入新届行政会议

港媒披露，香港建制派政党一把手将加入新一届行政会议，包括民建联主席李慧琼、工联会会长吴秋北等人。

据网媒“香港01”报道，香港候任特首李家超上任在即，司局长人选已大致敲定，作为特首智囊的行政会议非官守人员将迎来大换血。建制派消息称，大部分建制政党或组织的一把手将会加入行政会议，包括李慧琼、吴秋北；现任成员如新民党主席叶刘淑仪、经民联副主席林健锋、自由党党魁张宇人则会续任。

消息称，目前行政会议的16名非官守议员，多名旧将将会随着现任特首林郑月娥的离任而离开权力核心，包括召集人陈智思、成员罗范椒芬；政党方面，工联会荣誉会长黄国健退下火线，民建联张国钧则据传加入李家超政府，出任律政司副司长。

报道称，香港行政会议一向来都会有政党代表，作为港府与不同党派的沟通桥梁，并协助港府在立法会上拉票，但多年来拉票的效果却差强人意，因为许多政策会在成形后才会在行政会议上进行讨论，在存在争议的项目上议员难以说服党友支持，且为了要向选民交代，议员不会对政府的政策照单全收。

有建制派资深人士认为，政党一把手加入行政会议后，更有利于加强行政主导，拉票的效果将会更加显著。虽然在新选制下，港府拉票难度已经大减，但新议会除了监督政府施政，更重要的是配合。

行政议会人士说，过去部分政党主席不加入行会，是受限于集体负责及保密制，在议会发言会变得“绑手绑脚”，也可避免政党与政府施政表现直接挂钩。事实上，李慧琼并非第一次加入行会，她于2012年曾获梁振英委任为行会成员，至到2016年辞职，当时她称这是为了有更多时间处理党务。

全国港澳研究会副会长刘兆佳说，以往立法会有反对派，需要有政党背景的议员协助政府为政策护航及拉票，结果在一些项目上，会出现党魁与党员投票取态不同的尴尬情况，如果政党领导人物加入行会，这种情况会减少。

他说，在爱国者治港原则下，议员比较愿意支持政府施政，相信下届政府会更加著重争取各党派支持、寻求共识，愿与政府并肩作战，成为命运共同体。

但刘兆佳说，建制派已不会在议会面对反对派施加压力及批评，拉票的重要性确有所下降。