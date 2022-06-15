唐山市委书记、市长凌晨检查“雷霆风暴”行动

中共唐山市委书记武卫东、市长田国良、市委副书记杨培苏今天（15日）凌晨检查“雷霆风暴”社会治安整治工作，强调要保持“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的战斗状态。

据环渤海新闻网报道，武卫东、田国良、杨培苏凌晨1时到唐山市夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动指挥部，检查工作并召开调度会强调，不放过任何一个问题线索，坚持对各类违法犯罪“零容忍”，露头就打、快查彻查，确保专项行动扎实有效推进。

武卫东、田国良、中共唐山市委常委、市纪委书记、市监委主任郭永博凌晨2时到唐山基层派出所督导检查，强调要强化24小时值班值守，加强巡逻防控，落实“人头对人头”工作机制，推动警务力量下沉社区、嵌入网格，确保社会大局平安稳定。

武卫东昨晚召开唐山市重点工作调度会议，强调要全天候接收群众来电来信、接待来访，落实“一人一方案”，切实解决群众反映的突出问题，依法维护群众合法权益。

会议强调，对各类违法犯罪行为，要坚持“一案三查”，科学调配力量，强化异地用警，嫉恶如仇、除恶务尽，依法从严快惩快处，尽快实现存量清仓见底，切实增强人民群众安全感和满意度。

唐山“雷霆风暴”社会治安整治专项行动本月12日启动，列举六类举报内容、四种举报方式。昨天早上，有百余人到唐山市公安局反映问题。

唐山上周五（10日）发生男子在烧烤店围殴女性事件，疑似涉及黑恶势力，九名涉案嫌犯隔天被抓获。这起案件在中国引发舆论高度关注，也掀起实名举报涉黑案件的热潮。