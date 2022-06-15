美国务院称台湾海峡是国际水域

美国国务院周二（14日）称，台湾海峡是国际水域，在航行、飞行自由上受到国际法保障，这是美国对中国大陆主张拥有台海主权的进一步回击。

据路透社报道，美国国务院发言人普赖斯于当地时间周二在给路透社的电邮中称，台湾海峡是国际水域，意味着台海适用于公海自由原则，在航行和飞行自由上都受到国际法保障。

普赖斯称，国际社会普遍认为维护台海和平稳定符合长久利益，这对印太地区的繁荣与稳定至关重要。

普赖斯还重申了美国对中国大陆“有关台湾的侵略性言论和胁迫性活动”的关切，并称美国将持续在国际法允许的地区开展飞行和航行作业，包括穿越台湾海峡。

彭博社早前报道称，中国大陆军方近几个月来在与美国军方的会晤中，多次表示台湾海峡不是国际水域，而是属于中国大陆的专属经济区。此番言论引发拜登政府的担忧，也引来美国和台湾的驳斥。

台湾外交部发言人欧江安昨天在记者会上形容大陆相关言论是“谬论”，并强调台湾海峡是国际水域，适用国际法的公海自由原则。她还说，台湾向来尊重外国船舶在台湾海峡开展任何符合国际法的行动，包括无害通过，台湾也理解并支持美国自由航行任务，对于促进区域和平稳定所带来的助益。

中国大陆外交部发言人赵立坚则称，中国大陆对台海享有主权、主权权利和管辖权；国际海洋法上根本没有国际水域一说，有关国家声称台湾海峡是国际水域，是在操纵涉台问题，“威胁中国主权安全制造借口”。