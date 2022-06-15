中国上月社会消费品零售总额同比降6.7% 餐饮降逾20%

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖今天说，上月社会消费品零售总额33547亿元（人民币，下同，约6945亿新元），同比下降6.7%。除汽车以外的消费品零售额30361亿元，下降5.6%，其中餐饮收入3012亿元，同比下降21.1%。

综合新华社客户端和澎湃新闻报道，付凌晖在国务院新闻办举行的5月国民经济运行情况新闻发布会上说，1至5月社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额155095亿元，下降0.5%。

从消费类型看，餐饮业受疫情管控影响较大，收入下降明显，1至5月商品零售155415亿元，同比下降0.7%，其中餐饮收入16274亿元，下降8.5%。上月商品零售30535亿元，同比下降5.0%；餐饮收入3012亿元，下降21.1%。

从经营单位所在地看，1至5月城镇消费品零售额149134亿元，同比下降1.6%；乡村消费品零售额22555亿元，下降1.0%。上月城镇消费品零售额29205亿元，同比下降6.7%；乡村消费品零售额4342亿元，下降6.3%。

从零售业态看，1至5月限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长4.0%、4.7%、1.2%，百货店、专卖店分别下降10.3%、7.6%。

网上零售方面，中国1至5月零售额为49604亿元，同比增长2.9%。其中，实物商品网上零售额42718亿元，增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%；在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长16.0%、6.3%，穿类下降1.6%。

此外，付凌晖还提到，1至5月中国城镇新增就业529万人。上月中国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.5%；外来户籍人口调查失业率为6.6%，其中外来农业户籍人口调查失业率为6.2%。

16至24岁、25至59岁人口调查失业率分别为18.4%、5.1%。31个大城市城镇调查失业率为6.9%。

