中国上月工业增加值同比增0.7% 环比增5.61%

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖今天说，上月全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月为下降2.9%；环比增长5.61%。1至5月规模以上工业增加值同比增长3.3%。

根据澎湃新闻报道，付凌晖在国务院新闻办举行的5月国民经济运行情况新闻发布会上介绍说，上月采矿业增加值同比增长7.0%；制造业增长0.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。

从经济类型看，国有控股企业增加值同比增长0.7%；股份制企业增长2.3%，外商及港澳台商投资企业下降5.4%；私营企业增长1.1%。

从分行业看，上月41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭开采和洗选业增长8.2%，石油和天然气开采业增长6.6%，农副食品加工业增长1.6%，酒、饮料和精制茶制造业增长7.0%。

上月工业企业产品销售率为96.4%，同比下降1.0个百分点；工业企业实现出口交货值12673亿元（人民币，下同，约2624亿新元），同比名义增长11.1%。

此外，1至5月中国固定资产投资（不含农户）205964亿元，同比增长6.2%。其中，民间固定资产投资117128亿元，同比增长4.1%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.72%。

分产业看，第一产业投资5250亿元，同比增长5.8%；第二产业投资63917亿元，增长11.0%；第三产业投资136796亿元，增长4.1%。



分地区看，东部地区投资同比增长5.0%，中部地区投资增长10.9%，西部地区投资增长7.9%，东北地区投资下降4.4%。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.3%，港澳台商企业投资增长7.8%，外商企业投资下降2.2%。