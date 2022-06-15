中国发布猴痘诊疗指南：可通过飞沫传播

中国最新发布的猴痘诊疗指南称，猴痘可通过飞沫传播，接触被病毒污染的物品也有可能感染，还可通过胎盘垂直传播。尚不能排除性传播。

据“健康中国”微信公众号今天（15日）报道，中国国家卫生健康委会同国家中医药管理局组织制定了《猴痘诊疗指南（2022年版）》，并对外发布。

《指南》称，猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物（包括猴、黑猩猩、人等）感染后也可成为传染源。

病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其它体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播，也可通过飞沫传播，接触被病毒污染的物品也有可能感染，还可通过胎盘垂直传播。尚不能排除性传播。

根据《指南》，发病早期出现寒战、发热，体温多在38.5℃以上，可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位淋巴结肿大。发病后一至三天出现皮疹。从发病至结痂脱落约两至四周。部分患者可出现并发症，包括皮损部位继发细菌感染、支气管肺炎、脑炎、角膜感染、脓毒症等。

《指南》明确，疑似病例和确诊病例应安置在隔离病房。疑似病例单间隔离。患者体温正常，临床症状明显好转，结痂脱落后可以出院。