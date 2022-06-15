国民党拟8月在桃园召开全代会 为张善政造势

为了备战今年底县市长选举，台湾在野的国民党计划于8月28日在桃园市举办代表大会，为桃园市长参选人张善政造势，并借此推动各县市选战气势。

综合台湾三立新闻网和yahoo奇摩新闻报道，国民党初步计划于8月28日在桃园市立综合体育馆举行第21届“全国代表大会”，由于适逢年底县市长选举，为各县市参选人拉抬气势将是全代会重点。

国民党党内人士说，目前全代会召开时间和地点都只是暂定，将视台湾冠病疫情发展决定是否作出调整。党内人士称，由于桃园是年底选战重点，因此选在桃园举办全代会，除了要为张善政拉抬气势，也展现了国民党收复桃园市的决心；不过，在桃园召开全代会的构想，不是提名张善政后才决定，早在提名前，国民党就已有这样的想法。

党内人士称，去年因冠病疫情，国民党全代会改以分县市、线上方式进行，今年因年底举行县市长选举，只要疫情放缓，国民党预计将以实体方式进行。

有关年底县市长选举，国民党尚未完成提名的县市有苗栗县、新竹市、嘉义县、高雄市、台中市、新北市、澎湖县、连江县。

台中市与新北市方面，预计由现任市长卢秀燕及侯友宜角逐连任；澎湖县部分，副议长陈双全有意参选，目前仍处于协调阶段，但最后由现任县长赖峰伟竞选连任的机会较高。连江县将开放参选，不提名特定人选。

报道称，由于民进党全代会已经敲定7月17日登场，外界认为绿营目前仍然不明的桃园市、台北市、新北市三都市长候选人，应会在全代会召开前就明朗，以方便民进党替全体县市长造势。基于此，国民党的县市长候选人虽然协调到8月初都还赶得上全代会造势，但因为民进党候选人届时都已全部确定，国民党县市长提名也应不会慢太多，可望在7月底前全部出炉。