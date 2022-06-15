中国财政部在港发行75亿元人民币国债

中国财政部今天在香港发行2022年首期75亿元人民币（下同，约15.5亿新元）国债，包括两年期、三年期和五年期各25亿元。据了解，今年全年，财政部将在香港总共发行230亿元的人民币国债。

根据央视新闻客户端消息，据了解，此次发行的75亿元人民币国债，将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统，面向机构投资者发行。人民币国债发行后，将在香港联合交易所挂牌上市交易。业内人士介绍，今年财政部将在香港分四期发行总共230亿元的人民币国债，比去年增加一期。

渣打银行全球研究部中国宏观策略主管刘洁受访时说，每一年，其实都有新的根据市场的变化，有各种各样的突破，使得离岸的人民币国债的流动性有一个比较明显的提升。这个对离岸的投资人和海外的投资人是非常有吸引力的。



据了解，从2009年开始，财政部持续在香港发行人民币国债，满足国际投资者对人民币优质资产的投资需求。截至今年5月末 人民币国债在港发行累计达2380亿元。

今年是财政部在香港发行人民币国债的第14个年头。截至今年5月末，已经在港累计发行了2380亿元人民币国债。

据了解，财政部在香港连续14年发行人民币国债，发行规模从2009年的60亿元稳步增长，最高峰时达到280亿元。随着离岸人民币规模的变化，近年来一直维持在200亿元左右。

业内人士分析，14年的连续发行，形成了人民币国债在港发行的长效机制。一方面国债期限结构日益丰富，从常见的两年、三年、五年等期限品种，逐步增加关键期限品种，初步形成了完整的人民币国债收益率曲线。另一方面，发行机制不断创新，从最初的离岸人民币市场通行的簿记建档方式，逐步探索招标发行、上市、定向发行等方式，对其他发行体起到良好示范作用。

报道还说，在港持续发行人民币国债，对香港的人民币业务和香港金融系统的业务也带来了较大的增量，支持了香港国际金融中心建设。