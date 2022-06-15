国台办称禁台石斑鱼输入是正常防范举措

针对中国大陆海关总署本月13日起暂停台湾石斑鱼进口大陆，中国大陆国台办今天（15日）回应称，这是正常的防范举措，科学合理，并批评民进党借机进行政治操弄，把单纯的技术性问题复杂化。

据中国新闻网报道，国台办发言人马晓光今天在例行新闻发布会上针对此议题说，大陆海关从去年起多次从台湾输入的石斑鱼检测出土霉素超标，还从两批石斑鱼中检出孔雀石绿和结晶紫两种禁用药物。

马晓光说，这种药物在鱼体内和环境中可长时间存在，对人体有致突变、致畸和致癌的危险性，近日大陆海关又从自台输入大陆石斑鱼中不断检出禁用药物结晶紫，说明台湾石斑鱼养殖药物安全管理体系存在严重问题。因此，大陆决定自6月13日起暂停台湾石斑鱼输往大陆，是正常的安全防范举措，科学合理，完全正当。

针对民进党指责大陆禁止石斑鱼进口是对台打压，存在政治目的，马晓光说，大陆方面从去年以来多次向台湾通报多批石斑鱼药物不合格情况，并要求台湾完善水生动物安全管理体系，但台湾方面从未提供完成整改的证据，近期又接连出现输大陆石斑鱼中检出禁用药物情况，大陆方面才不得不暂停台湾石斑鱼输入。

马晓光批评民进党不考虑岛内渔民切身利益，不切实际履行监管责任，不反思自身存在的问题，却借机进行政治操弄，把必要的安全防范措施泛政治化，把单纯的技术性问题复杂化，制造两岸对立。

他并呼吁民进党切实为台湾渔民利益福祉考虑，“停止一切在这个问题上政治化操弄和对大陆的抹黑攻击诬蔑”。