中国国家统计局：房地产对经济的作用会逐步显现

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说，从最近的调研情况看，房地产市场已经出现一些积极变化，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。

据第一财经报道，付凌晖指出，房地产的产业链比较长，对相关行业的拉动比较大。随着房地产市场的逐步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。当然，促进房地产健康发展，还是要坚持房住不炒，还是要坚持满足居民的合理住房需求。

他在6月15日的发布会上还说，目前来看，应该说房地产市场今年以来整体处于下行态势。从销售情况来看，前五个月，中国商品房销售面积和销售额分别下降了23.6%和31.5%，降幅比1月至4月份扩大了2.7和2个百分点。

从建设情况来看，前五个月房屋新开工面积同比下降了30.6%，降幅扩大4.3个百分点。房地产开发投资下降了4%，降幅比1月至4月份扩大了1.3个百分点。从资金情况来看，前五个月房地产开发企业到位资金同比下降了25.8%，降幅扩大了2.2个百分点。

他指出，尽管房地产投资出现下降，但是也要看到，随着房地产市场长效机制不断完善，坚持房住不炒，持续稳房价、稳地价、稳预期，因城施策，积极推进保障房和长租房建设，有利于房地产市场的健康发展。同时，各地也是在加大稳定房地产市场政策措施的实施力度，采取多种措施有效满足居民合理住房需求。加之房地产中长期贷款利率下调，居民购房负担降低，这些都有利于房地产市场趋稳。