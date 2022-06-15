香港竞争力升至全球第五 港府指有赖一国两制

瑞士国际管理发展学院发布的《世界竞争力年报》显示，香港最新排名从去年的全球第七位上升至第五位。香港政府发言人说，这是有赖于“一国两制”的制度优势。

据香港01报道，四大竞争力因素中，香港在“政府效率”和“营商效率”上取得良好排名，“经济表现”和“基础建设”方面排名有所上升。在子因素方面，香港在“商业法规”上继续排名全球首位，在“公共财政”、“税务政策”及“国际投资”方面位列全球前三名。

香港政府回应指，有关排名肯定香港为全球最具竞争力的经济体之一，是有赖于“一国两制”的制度优势，对香港的长远经济发展和竞争力充满信心。发言人续指展望未来，亚洲各经济体，特别是大陆，将继续为全球经济增长作出重大贡献。

香港政府指出，香港的优势包括法治及司法独立、资金自由进出、自由的贸易和投资制度、简单低税制、良好的营商环境和高效率的政府。面对环球激烈竞争，政府会继续致力提升香港竞争力，在巩固自身制度和竞争优势的同时，会积极加强在基础建设、创新科技、人才培育和增加土地供应等方面的投资，为经济长远发展提供有利环境。

发言人还强调，在“一国两制”下香港将继续发挥好门户、跳板和中介人的独特角色，并积极融入国家发展大局，把握好“十四五规划”、大湾区和“一带一路”等重大发展战略所带来的机遇。

根据报告，2022年世界竞争力前10强依次为丹麦、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷兰、台湾、芬兰、挪威、美国；而中国大陆排第17名。