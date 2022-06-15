中国领导人访港行程有变 ？邻近会展酒店开放预约 

今年是香港回归25周年，政界关注中国国家领导人是否会来港视察，主持新一届政府就职仪式。不过，香港疫情反弹，每日约有700至800例个案，领导人访港安排仍未最后确定。有政界人士发现，邻近会展的两间酒店，早前显示本月23日起房间已爆满，但最近却重新开放预约，可能领导人访港安排有变数。

据香港01报道，香港一名政界人士为君悦酒店常客，他早前收到酒店内的一间发型屋通告，由23日起暂时休业。不过该人昨日再收到通知，指休业日期已调整为6月28日至7月1日，并于7月2日早上9时照常营业。

另外，会展附近的两间酒店，即君悦酒店和万丽海景酒店，由23日起无法订房。记者今日（14日）游览两间酒店的官网，发现万丽海景酒店由27日入住计无法订房，而26日入住、27日离开则可以预订，意味爆满的日期大幅缩短。

君悦酒店亦有类似情况，27日入住、28日离开的房间仍可以预订，28日入住则显示无房。记者以顾客身份致电君悦酒店，相关人员称，可能因为有人退订。

有政界人士猜测，湾仔会展在“七一”早上举行升旗礼，而两间酒店根本与会展“连成一体”，可能是按要求清空房间，属于保安安排的一部份。他强调，目前无人说得准领导人会否来港、行程、入住酒店等。

香港特首林郑月娥今早（14日）出席行政会议前见记者说，仍然会竭尽全力创造领导人访港条件。至于“七一”庆祝活动，现在进行及推展中，没有因疫情升温而有大的影响，而领导人是否来港问题，她未能回答。