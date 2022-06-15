美媒：中国003型航母所在船坞开始注水 或于近期下水

美媒引述卫星图像报道称，中国海军第二艘国产航空母舰003型所在船坞内已开始注水，预计003型航空母舰将在近期正式开展下水工作。

美国“The Drive”网站依据卫星图像服务商“行星实验室”（Planet Lab）提供的卫星图像作出以上判断。“行星实验室”提供的卫星图像拍摄于昨天（6月14日）下午3时21分，并在6月15日清晨对外发布。

卫星图像显示，003型航空母舰所在的大型干船坞内已经开始注水，显示航空母舰建造的下水工作已正式展开。弹射器上的装饰，以及悬挂在舰岛和舰侧的旗帜、和飞行甲板周边的旗帜也都清晰可见。

报道称，这与以前中国航空母舰和其他大型军舰下水时的情况完全一致。观察人士认为，上海海事局上月曾公告把位于同一船坞区域内的其他五艘商船移出，是为003型航母下水而开展的准备工作。但上海海事局于本月2日发布消息，宣布有关船坞清理作业推迟到6月30日。

有关人士分析，这显示003航母可能延期至6月30日下水，7月1日是中共建党纪念日，003航母届时或将作为“七一献礼”正式亮相。此前有传言称，中国将在6月3日端午节启动003型航母的海试。

003型航母是中国建造的第二艘国产航空母舰，也是中国的第三艘航母。报道称，003型航母是中国扩大和提高整体军事能力，以及将这种力量投射到国境以外的关键。003型航母采用了与解放军现役两艘航母不同的弹射起飞模式／阻拦着舰模式（CATOBAR），这样的设计大大增加了可从甲板上飞出飞机的有效载荷，让舰载机设计具有更多的可能性。

此外，003型航母采用了电磁弹射器而非前两艘航母配备的传统的蒸汽弹射器。根据美国海军福特级的经验，电磁弹射器可减少舰载机在起飞过程中的损耗，扩大弹射器可以使用的舰载机范围，包括弹射更轻小的无人机；在进行弹射舰载机的功率调整时也变得更加容易，让军方更有效率地弹射和出动舰载机。在卫星图像中也可见003型航母上三个弹射器被突出地装饰起来，强调它们的特殊意义。

报道也提到，与解放军前两艘航母相比，003型航母将搭载更新型的舰载机，包括中国目前正在研制的歼-35隐形舰载机和KJ-600舰载预警机。同时，歼-15T战斗机和歼-15D电子战飞机也可能从003型航母上起飞。报道认为，这种舰载机部队组合在很大程度上模仿了美国未来航母舰载机联队的编成，但也同时指出，中国海军要在航母和其他舰艇上配备各种无人机平台。

报道预计，在003型航母正式下水后，可能还需要数年时间才能正式进入服役状态，因为熟练掌握和使用一艘弹射起飞模式／阻拦着舰模式也需要一段时间。美国军方最近也曾公开预测，003型航母可能在2024年正式服役。报道认为，003型航母的下水将成为中国海军增强自身航母实力道路上的至关重要一步。