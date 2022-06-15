中国创业板指数逼近技术性牛市

在强于预期的中国经济数据提振下，中国陆港股市周三领涨亚股。

据彭博社报道，陆港股市午后冲高回落，但仍在亚洲股市中表现领先。上证综指收在3300点之上，为逾三个月最高，沪深300指数盘中试探100日移动均线，不过收盘未能站稳，创业板指数涨逾1%，较4月26日的低点已升19.7%，距离技术性牛市仅一步之遥。港股方面，恒生科技指数最大涨逾3%，领涨主要股指。

美国通胀加剧了市场对美联储本周激进加息75个基点的担忧，标普500指数截至周二（6月14日）已经连跌五日，五日跌幅创两年来最大。不过陆港股市在周一下挫后，市场情绪正在快速修复。周三公布的中国5月份工业增加值意外反弹，社会消费品零售总额等也好于预期，进一步提振了投资者的信心。

私募基金公司珠海青竹的基金经理姜良庆指出：“国内政策宽松，中美关系也有缓和的迹象，加上部分股票估值低位，这些因素均有利股市反弹。”

中金公司在策略周报中指出，中外政策周期继续反向，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性，在通胀不高、政策空间充足、基本面持续修复下，中国市场已经具备中期投资价值。高盛也对中国股票持有建设性观点，认为政策相较于全球宽松成为理由。

多个指标也显示市场情绪向好，北向资金在周一净卖出A股逾百亿元人民币后，连续两个交易日回流A股，今日净买入近134亿元（人民币，下同，27.73亿新元），为两周来最大。沪深成交额连续四个交易日超过万亿元；两市融资余额在截止周二的七个交易日中，有六天上涨。

上证综指本周在震荡中走出与美股迥异的行情后，短期仍需警惕过热风险。该指数的14天相对强弱指标在66.5，靠近70以上的超买区。历史上看，股指往往不会在超买或超卖区间停留太久。