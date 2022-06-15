全球资管500强：27家中企规模超万亿人民币

欧洲知名投资杂志“欧洲养老金与投资”发布2022全球资管500强名单。中国机构的排名情况与去年比进一步提升，其中两家机构冲进全球50强，八家机构冲进全球100强。

据中国基金报报道，2022全球资管500强榜单显示，中国30强全部在全球200强之内，位置介于第38和第182之间。

中国人寿资产管理以4.42万亿元（人民币，下同，9148亿新元）的规模全球排名38，中国机构排名第一，全球排名与去年持平。平安资产管理以4.14万亿元的规模全球排名45，中国机构排名第二，去年全球排名49；招银理财以2.78万亿元的规模全球排名第71，中国排名第三，去年全球排名第73。

招银理财是今年理财子公司排名最高的；公募基金龙头老大易方达全球排名第74，中国排名第四，去年全球排名第83，它也是唯一排进全球资管100强的基金公司；泰康资产管理全球排名第75，中国排名第五，去年全球排名87。

以人民币计，截至2021年底，中国最大的30家资产管理机构的总体资产管理规模比之上一年度增加了20%， 这与全球500强年度资产管理规模19.7%的增长水平持平。但若以欧元计，考虑到人民币在2021年底相较一年前有10.3%的升值，中国资产管理30强的年度管理规模增加了33.6%。

其中八家机构进入了全球100强，较前一年增加了两家。这八家机构，包含四家银行理财子公司，三家保险资管公司，一家公募基金（易方达）。其中，建信理财和农银理财为今年新进入全球100强的两家中国机构，建信理财较去年的排名前进了超过100名。

2022年共有14家基金管理公司进入中国30强榜单，机构数量和具体入榜机构均与去年一致。广发基金全球排名从去年的133前进至119名，工银瑞信从去年的全球114名，前进至104名；南方基金从去年的121名前进至112名。鹏华基金也从去年的全球183名前进至159名，富国基金从去年的166名前进至139名。

上述14家基金公司的总资产管理规模在2021年间增长了15%。公募基金是进入中国30强中数量最多的机构类型。