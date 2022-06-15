路透：百度拟出售所持爱奇艺所有股份

四名知情人士透露，中国互联网搜索引擎百度正与潜在投资者进行谈判，希望出售百度所持中国视频流媒体服务公司爱奇艺的所有股份，并为爱奇艺估值约70亿元（美元，下同，约97.35亿新元）。

据路透社报道，知情人士透露，目前百度持有爱奇艺53％的股份，并持有爱奇艺90％以上的股东投票权，百度计划出售所持爱奇艺的所有股份。

目前爱奇艺在纳斯达克上市的市值达40亿美元，而百度此次的交易为爱奇艺估值约70亿美元，相当于每股8.13美元的价格，而爱奇艺最近一次的收盘价为4.67美元。

报道称，与爱奇艺过去三个月3.97美元的平均股价相比，百度此次交易的70亿美元估值溢价达100％以上。在中国科技股近期普遍遭到抛售的情况下，爱奇艺过去一年来的股价已下滑了70％。

一名知情人士称，目前百度已邀请美国银行（Bank of America）参与爱奇艺的出售工作。百度没有回应评论请求，美国银行也没有立即发表任何评论。

爱奇艺在回应路透社的电邮中则称，这纯粹是市场传言，没有进一步对此项交易发表评论。

知情人士还透露，此项交易已吸引一些金融公司和国有企业的初步兴趣，其中包括香港私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）和中国移动，但两家公司均没有回应置评请求。按用户计算，中国移动是全球最大的移动网络运营商，也是流媒体服务咪咕视频的持有者。

知情人士称，目前这项交易的最终条款还未确定，仍可能出现变化。

两名知情人士称，在计划这项交易之前，百度已将爱奇艺视为非核心资产，并将业务重点转移到发展资本密集型人工智能和自动驾驶业务。近年来，百度的业务范围已从互联网搜索引擎拓展到电动汽车、云服务、机器人出租车和自动驾驶等。

自2020年以来，爱奇艺就多次被传遭百度出售股份，据传接盘方包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动。其中部分企业否认了传言，字节跳动就曾回应相关消息不属实。

百度官方也曾在2020年11月出面辟谣，称爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。