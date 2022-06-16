港金管局随美联储加息 今年第三次上调基准利率

香港金融管理局今年第三次上调基本利率，与美国联邦储备委员会的紧缩行动保持一致。

综合彭博社和中新社报道，香港金管局今天（16日）说，将基本利率上调75个基点至2%。香港实行的是联系汇率制，港元与美元挂钩，货币政策跟随美联储行动。

金管局总裁余伟文今天会见传媒时表示，美联储此次加息符合市场预期，在美国多次加息下，香港货币金融市场和外汇市场保持畅顺稳定。

余伟文称，美联储今年已累计加息1.5%，令港美息差持续扩大，市场出现诱因令投资者进行套息交易，驱使资金从港元流向美金，但他不担心有大规模资金外流，并认为在联系汇率制度下，美息上升令资金流出港元体系属于预期之内。

余伟文说，根据联系汇率制度的设计，当港元汇率触发7.85弱方兑换保证，金管局会买入港元、沽出美元，资金流出港元体系，港元拆息会逐步上升，有助抵消套息交易的诱因，最终令港元稳定于7.75至7.85的区间内。

据香港《明报》报道，香港金管局再度入市，于纽约时段沽出17.61亿美元（约24.5亿新元），连同香港时段承接的117.75亿港元（下同，约20.87亿新元），银行体系总结余于6月17日将减少255.99亿港元，降至2807.39亿港元。

余伟文称，美联储将继续加息以应对通胀压力，至于每次加息的幅度则要视乎经济数据而定。金管局会密切监察市场情况，继续维持货币及金融稳定。

当前香港经济正逐渐走出严格的防疫措施影响，加息行动可能会打乱经济复苏。香港政府近期将全年经济增长预测下调至1%至2%，但高盛集团等银行预计增长仅0.3%。

美国联邦储备委员会当地时间周三（6月15日）宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到1.5%至1.75%之间。这是美联储1994年以来首次加息75个基点。

香港利率上升会推高业主成本，花旗和穆迪分析的分析师预计住房贷款需求将会下降，从而进一步降低房价。

据彭博社报道，香港按揭贷款利率与银行间市场利率Hibor相关。按揭贷款咨询公司mReferral Mortgage Brokerage Services指出，一个背负500万港元30年期按揭贷款的业主，如果Hibor升至1.2%，每月还款要增加12.8%。

一个月期Hibor本周攀升至0.52411%，为2020年9月以来最高水平，12个月期Hibor升至2.85131，为2008年以来最高水平。