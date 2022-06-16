台外交部：聘用公关公司协助强化台美关系是长期做法

台湾媒体引述美国司法部文件报道，民进党政府曾付钱请华府政治公关公司在台美关系事务上提供协助。台湾外交部回应时说，台湾官方聘用公关公司协助推动强化台美关系，是台湾政府多年一贯做法，跨越不同政党的政府皆同。

据台湾《联合报》报道，美国司法部外国代理人登记档案显示，前总统特朗普2016年在总统选举中胜出后，台湾总统蔡英文打电话恭贺特朗普当选，这是付钱给政治公关杜尔（Bob Dole）牵线安排。此外，驻美代表萧美琴参加现任美国总统拜登的就职典礼，也是因付钱请政治公关盖哈特（Dick Gephardt）游说后才能出席。

曾任众议院多数党领袖的盖哈特，被《联合报》称为“在美游说王牌”。他从2013年、即马政府时期开始为台湾工作，多年来台湾每个月付2万2000美元（3万0547新元）给盖哈特。

报道称，台湾也透过另一家政治公关公司操作美国前副总统彭斯，以每月3万美元聘请波多马克国际伙伴公司（Potomac International Partners）负责；波多马克公司与共和党关系良好，台湾透过这家公司与彭斯搭上线。

美国司法部档案也显示，台湾在2020年8月同意开放莱猪进口前，波多马克曾经密切与特朗普的财经幕僚、美国经贸部门保持接触。

拜登上台后，台湾对美游说重心转向民主党，众议院议长佩洛西是台湾的操作重点。根据美国司法部档案与华府国际政策中心（Center for International Policy）去年发表台湾在美游说调查报告，盖哈特与多家代理台湾的政治公关接触波洛西34次，盖哈特光是接触佩洛西本人与其幕僚，就多达18次。

蔡英文2019年7月过境纽约曾见到佩洛西，盖哈特有出力；今年初台湾副总统赖清德过境美国与佩洛西视讯，也是盖哈特协助。

报道称，美国政府规定凡是代表外国政府在美国境内政治游说，依法都必须向司法部登记，各界可以自由查阅。

台湾外交部昨天（15日）在网站上说，台湾驻美代表处聘用公关公司协助推动强化台美关系，是台湾政府多年一贯做法，跨越不同政党的政府皆同，并非单一政党所独创或独有的运作。

外交部强调，公关公司在美国为台湾进行游说工作，一向严格遵守相关法律，其预算也由台湾立法院进行完整、合法、透明的监督。