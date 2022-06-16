李克强：允中小企业缓缴医保 加力支持稳就业

中国国务院总理李克强昨天（15日）主持召开国务院常务会议，确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费，加力支持纾困和稳岗。

据新华社报道，李克强昨天在会议上部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业；确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费，加力支持纾困和稳岗；决定开展涉企违规收费专项整治，部署缓缴行政事业性收费。

会议指出，要抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。

会议指出，扩大有效投资，要注重启动既能补短板调结构、又能带消费扩就业的一举多得项目，调动各方积极性。民间投资占全社会投资一半以上，要坚持“两个毫不动摇”，加大政策支持，用市场办法、改革举措激发民间投资活力。

一、要在“十四五”规划102项重大工程和国家明确的重点建设领域，选择一批示范项目吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁，并尽快推出以工代赈具体措施。

二、要深化“放管服”改革。提高民间投资手续办理效率，将大项目纳入地方重点项目库并加强用地等保障。各地要保护民间投资合法权益，严格履行政策承诺。支持平台经济健康发展，支持民间资本发展创业投资。

三、要鼓励金融机构采用续贷、展期等支持民间投资。对符合条件的项目提供政府性融资担保。抓紧推出面向民间投资的不动产投资信托基金项目。鼓励民营企业市场化债转股。

会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，投资潜力大、带动能力强，是一举多得的代表性项目。要结合已部署的城市老旧管网改造，推进地下综合管廊建设。科学规划，加大政策支持，健全收费回报机制，吸引社会资本参与。引导金融机构发放长期贷款，对项目主体发行信用债给予市场化增信支持。

会议指出，保住1.5亿户市场主体，就能稳住就业、保持中国经济的韧性。为进一步助企纾困和稳岗，对符合条件的地区，允许中小微企业缓缴三个月的职工医保单位缴费，规模约1500亿元人民币（约309亿新元）。政策实施要直达市场主体，免申即享。缓缴不影响医保待遇，保持报销比例和药品品种稳定，确保应报尽报。

会议决定，开展涉企违规收费专项整治，把交通物流、水电气暖、金融、地方财经、行业协会商会和中介机构等领域作为重点。各地各部门要在7月至9月进行自查自纠，重点整治降费政策落实不到位、借疫情防控名义违规收费、收取明令取消的费用、强制捆绑搭售、乱检查乱罚款等问题。

会议也表明，对自查自纠要适时开展联合检查，严肃处理并曝光典型问题，用改革办法建立长效监管机制。同时，各部门要有全局意识、同舟共济观念，系统梳理本领域涉及企业、个体工商户的行政事业性收费和保证金，原则上缓缴一个季度，不收滞纳金。要制定和公布缓缴清单，并适时督查落实。