疫情再升温 港府拟重启暂托中心

香港冠病疫情再次升温，昨天通报四家院舍出现疫情，香港社会福利署已准备重启暂托中心来收纳院舍院友入住隔离或治疗，有需要时可在一周内重开。

据网媒“香港01”报道，香港昨天（6月15日）通报1227起冠病确诊病例，同时通报有四家院舍出现疫情，是疫情反弹后最多的一天，其中包括两家残疾院舍和老人院，共10名院友和四名员工染疫。

消息称，有鉴于近期疫情反弹，香港社会福利署已与相关部门和机构，研究利用康乐及文化事务署的场馆重设暂托中心，以提供院舍院友入住检疫、隔离和治疗，避免再出现第五波疫情期间多名院友涌入医院的情况造成混乱。

据悉，社会福利署已和早前营办暂托中心的非政府机构和私家医院联络，在有需要时，可在一星期内陆续重开暂托中心，安排院友入住。

社会福利署早前因应疫情缓和，逐一关闭暂托中心，并在5月14日将彩荣路体育馆、石硖尾公园体育馆、港湾道体育馆和荃湾西约体育馆，交还予康文署；位于启德邮轮码头内的启德暂托中心也于5月底结束营运，剩下设于亚洲国际博览馆二、三、五、六和七号馆的临时检疫中心／暂托中心会持续运作，提供858张病床，服务来自院舍的长者及残疾人士。

截至6月12日上午9时，亚博临时检疫中心共有90人入住，连同过去三天需要检疫的院友，推算有超过200人。