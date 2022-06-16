传叶刘淑仪任港行会召集人

香港政圈近日传出候任特首李家超已敲定，由新民党主席、立法会议员叶刘淑仪出任行政会议召集人。叶刘淑仪昨天（6月15日）受询时拒绝评论。

据香港《星岛日报》报道，香港候任特首李家超的新领导班子逐步曝光，协助特首决策的行政会议成员人选，也渐有眉目。现任行政会议召集人陈智思已多次暗示不会留任，行会召集人人选因此成为焦点。近日政圈传出消息，李家超已敲定由新民党主席、立法会议员叶刘淑仪出任行会召集人。叶刘淑仪昨天受询时拒绝评论。

叶刘淑仪是现任行会成员，有政界人士指出，叶刘曾出任保安局局长，离开政府后以一己之力组织新民党，又多次当选立法会议员，甚至一直被视为特首人选之一，她的政治立场也一向坚定清晰，多年来对内对外立场鲜明维护中央政府对港政策，并有力向外国传媒讲解香港的情况。她的资历和能力，都能胜任行会召集人。与纪律部队渊源甚深的叶刘淑仪，也与候任特首李家超关系良好。另一位政界人士也指出，叶刘淑仪一向敢言，勇于表达立场，而且熟悉政府运作，有助解说政府政策；但有时也略为“惹火”（惹事），相信她若出任行会召集人，也要作出适当平衡。

叶刘淑仪现在也是新民党主席，若出任行会召集人，有政界人士关注她是否要与新民党保持距离，但据闻新民党目前未有足够分量的主席人选，且也无先例规定，行会召集人不可兼任党魁，预料叶太即使获委任，也不会辞任党主席。

除叶刘淑仪出任行会召集人外，其他行会成员也会有一定程度的调整。政界就传闻，现任民建联行会代表张国钧，加入政府出任律政司副司长后，他的行会席位多数会由民建联主席兼立法会议员李慧琼取代；代表工联会的行会成员黄国健也会引退，由工联会会长、立法会议员吴秋北接替。至于行会内另四位立法会议员，包括经民联林健锋、自由党张宇人、乡议局刘业强、立法会建制派领头人廖长江，预料则会继续留任。有民建联人士说，未收到李慧琼入局的通知，但相信机会很大。

此外，现任行会成员任志刚、查史美伦、李国章和汤家骅相信也会留任。香港前金管局总裁任志刚和港交所主席查史美伦，都熟悉国际金融巿场运作，可协助港府应对目前风高浪急的国际金融巿场风险。

不会留任的行会成员中，则包括召集人陈智思和罗范椒芬，两人都曾公开表示退意。陈智思一再表明，自己已经出任行会成员比较长的时间，觉得应该让不同人参与，也是时候出现新面孔令巿民看到希望。政圈消息又指，行会内另一民建联成员叶国谦，由于已年届七十，加上民建联已有代表，相信他也会退下来。