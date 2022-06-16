习近平：坚定不移走中国人权发展道路

中共中央总书记习近平强调，中国将坚定不移地走出一条顺应时代潮流、适合中国国情的人权发展道路，进而推动中国人权事业的健康发展。

据新华社报道，中国共产党《求是》杂志今天（16日）发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《坚定不移走中国人权发展道路，更好推动我国人权事业发展》。

文章强调，呵护人的生命、价值、尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。尊重和保障人权是中国共产党人的不懈追求。党的百年奋斗史，贯穿着党团结带领人民为争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权而进行的不懈努力。中国共产党的十八大以来，中国坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，推动中国人权事业取得历史性成就。

文章指出，在推进中国人权事业发展的实践中，中国把马克思主义人权观同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，总结党团结带领人民尊重和保障人权的成功经验，借鉴人类优秀文明成果，走出了一条顺应时代潮流、适合中国国情的人权发展道路。

一、坚持中国共产党领导。中国共产党领导和中国社会主义制度，决定了中国人权事业的社会主义性质。

二、坚持尊重人民主体地位。人民性是中国人权发展道路最显著的特征。

三、坚持从中国实际出发。各国人权发展道路必须根据各自国情和本国人民愿望来决定。

四、坚持以生存权、发展权为首要的基本人权。生存是享有一切人权的基础，人民幸福生活是最大的人权。

五、坚持依法保障人权。法治是人权最有效的保障。

六、坚持积极参与全球人权治理。发展人权是全人类共同的事业。各国都有权利自主选择人权发展道路，不同文明、不同国家应该相互尊重、相互包容、相互交流、相互借鉴。

文章强调，要统筹中国国内国际两个大局，深刻认识做好人权工作的重要性和紧迫性，更加重视尊重和保障人权，推动中国人权事业健康发展，重点抓好以下几方面工作。

第一，促进人权事业全面发展。第二，加强人权法治保障。第三，弘扬正确人权观。第四，积极推动全球人权治理。第五，积极开展国际人权斗争。

文章说，人权是历史的、具体的、现实的，不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统空谈人权。评价一个国家是否有人权，不能以别的国家的标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。

文章指出，各级党委（党组）要担负起推动中国人权事业发展的历史责任，各级干部特别是领导干部要自觉学习马克思主义人权观、当代中国人权观，各地区各部门各行业要增强尊重和保障人权意识，形成推动中国人权事业发展的合力。