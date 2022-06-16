洪秀柱称“九二共识”是白纸黑字历史事实

针对台湾在野的国民党主席朱立伦早前称“九二共识”是“没有共识的共识”，引发台湾政坛的议论，国民党前主席洪秀柱昨天（15日）对此表态称，“九二共识”是白纸黑字的历史事实，无论两岸论述如何调整都离不开这个事实。

洪秀柱昨天透过面簿帖文对近来关于国民党两岸论述、以及对于“九二共识”的讨论表达了看法。她说，1992年11月16日，在中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会达成的共识当中，“两岸坚持一个中国原则”、“共同努力谋求国家统一”即是白纸黑字的历史事实，因此她表示难以理解何来“没有共识”一说。

洪秀柱称，无论国民党的两岸论述如何调整，都离不开国民党党章，更离不开台湾现行法规，“这些白纸黑字的记录都斑斑可考、清晰可循”。

她批评国民党无法清楚论述国民党的两岸立场，被支持者认为已成“小绿”，分不清楚蓝绿的两岸政策差异。

洪秀柱也警示，有专家指出，美国对台军售已从防卫性武器转变为巷战武器，“我们从中难道无法解读美国的用意、对台海的策略及意图吗？”

她还称，对于两岸实力悬殊、以及美国的两岸战略转移，国民党须有更宏观的考量、更全面的认识，倘若国民党路线一但偏离正轨，“未来两岸又该何去何从？盼党中央慎之”。

朱立伦在访美期间提到，“九二共识”是“没有共识的共识”，是两岸创造性的模糊，外界认为朱立伦的两岸论述已有所调整。后来，朱立伦返台后再提到“九二共识”时说，“九二共识”的精神是求同存异，对于海峡两岸没有共识的部分，应相互尊重、各自表述。