台立院长游锡堃拟7月出访捷克

包括立法院院长游锡堃在内，台湾政府预料有至少七个团队计划出访欧美国家。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，随着各国边境管制逐步松绑，除了日前远赴丹麦的立法院开放国会暨哥本哈根民主高峰会访团，尚有部分立委规划在台湾立法院休会期间外出交流。目前至少有七组人马拟访问欧美各国，堪称近年疫情以来最热络的出访旺季。

报道称，台湾立法院院长游锡堃拟7月中下旬，回访捷克参议院议长韦德齐。据了解，考量欧洲国家放长假时间、接待规格与行程顺路与否等因素，目前正紧锣密鼓规划。另外，相关行程若提前曝光，恐招来中国大陆驻外人员制肘、徒生变数，因此会在适当时机对外公布。

台湾外交部发言人欧江安今天（16日）在例行记者会上回应，有关立法院长或立法委员出外访问，或与其他国家进行国会外交增进双边交流，外交部乐观其成，会全力配合并提供必要协助，但对于个案不予评论或证实。

捷克参议长维斯特奇尔2020访问台湾立法院时，曾当面邀请立法院长游锡堃回访，游锡堃今年2月受访也强调，今年一定要去。立法院同仁透露，随着疫情趋缓，捷克确实是游锡堃出访的第一个国家，详细细节、时间都还在规划中。

据悉，除了捷克外，斯洛伐克、波兰、波罗的海三国都是可能游锡堃出访的国家。

游锡堃说，因为对方议长邀请，基于礼尚往来，站在台湾的立场应该要去访问捷克，以促进国会外交，深化两地邦谊。

据报道，台湾每名立委每年可申请国会交流事务费两次、共20万元新台币（约9345新元），但本届立委自2020年上任以来，因受国际疫情影响，几乎未安排出外访问。随着今年各国边境管制的逐渐解封，立委们整装待发，各项出访计划陆续成形。

美国方面，第八届世界国会议员西藏大会将于6月20日至21日在华盛顿特区登场，台湾西藏国会连线获邀参加，由无党籍立委林昶佐和民进党立委洪申翰代表出席。洪申翰说，为响应西藏精神领袖达赖喇嘛的倡议，本届大会聚焦西藏高原的环境变迁议题，他此行也会与各国议员交流气候变迁的因应作为，并拜访当地侨胞。

台湾立法院外交及国防委员会也传出计划6月底组团访美，除了拜访当地政要、学界和侨胞外，访团将应邀参加北美洲台湾商会联合总会相关活动。此外，近日接连造访美国、加拿大的国民党立委陈以信，将马不停蹄地转往欧洲和新加坡，继续参访行程。

欧洲方面，台湾与波兰国会友好联谊会会长、民进党立委林静仪指出，安排6月底前往波兰及周边国家，预期拜访民间团体以了解台湾援乌情形，也将与当地侨胞会面商讨如何促进台湾与立陶宛的关系。台湾斯洛伐克国会联谊会会长、民进党立委许智杰也规划，休会期间将出访斯洛伐克，目前尚未敲定时间和成员，研议与林静仪等人的波兰行并团出访。

台湾与波罗的海三国国会议员友好协会会长、民进党立委邱志伟订于7月初前往立陶宛交流，他受访时说，自己20年前曾在立陶宛维尔纽斯大学任教，当年的几位同事还在教书，而学生也已为人父母，此行可望与故人叙旧、重温往事。