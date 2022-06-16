李家超：港立法会通过政府架构重组议案 展现行政立法会机关良性互动

香港候任行政长官李家超欢迎立法会昨天（15日）通过第六任政府架构重组方案下的决议案，并称这展现行政立法会机关良性互动。

据网媒“香港01”报道，李家超说：“我感谢立法会认真审议并通过架构重组方案的立法和拨款建议，让第六届特区政府在7月1日履新时，可立即以三司十五局的新架构运作，并设立副司长以强化统筹和推进政府政策，有助特区政府更有效施政。”

李家超说，方案的通过展现行政立法机关良性互动，立法会既监察政府，并支持政府提升管治效能。他也感谢政制及内地事务局和政策创新与统筹办事处，与候任行政长官办公室通力合作，在立法会解说及回应提问。

香港立法会通过新一任政府架构重组方案，未来将增设三名副司长、政策局由13个改组为15个，增加13名政治委任官员及57个公务员职位。根据早前已获财委会通过的方案，改组涉及的额外薪酬开支及福利等，涉及每年1.2亿港元（约2123万新元）。

决议案最终在80名议员出席的情况下，以77票支持、1票反对、1票弃权，获在席过半数议员通过。投反对票的是新思维议员狄志远，法律界议员林新强投弃权票，立法会主席梁君彦依惯例没投票。

方案最初由现任政府勾划蓝图，主要改组内容包括分拆运输及房屋局；新设文化、体育及旅游局；将创新及科技局改名为创新科技及工业局；扩大环境局，并改名为环境及生态局等等。随着特首林郑月娥不寻求连任，候任特首李家超早前提交进一步建议，加设三名副司长，其他改组蓝图大致不变。

另据香港《星岛日报》报道，立法会昨天通过政府架构重组议案，候任特首李家超的新领导班子也逐步曝光。在未揭晓的局长人选中，据悉房屋局局长会由现任建筑署署长何永贤出掌，连同负责统筹土地房屋政策、即将出任财政司副司长的黄伟纶，以及将出任发展局局长的甯汉豪，新一任政府土地房屋决策“铁三角”组合，也正式成形。

此外，据悉前发展局常秘林世雄将出任运输及物流局局长、环境局副局长谢展寰将升任环境局局长，立法会选委界议员孙东出任创新科技及工业局局长，新一任政府的司局长人选，大体已经敲定。